Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев может провести следующий поединок на турнире UFC 249 против Грегора Гиллеспи.

Об этом сообщает журналист Азамат Бостанов в своем Instagram.

Отметим, 32-летний американец Гиллеспи провел в ММА 13 побед и потерпел одно поражение. Боец шел на серии из шести побед в UFC, но в своем последнем поединке о проиграл нокаутом Кевину Ли в первом раунде.

Ислам Махачев свой последний поединок провел на UFC 242, победив единогласным решением судей победил бразильца Дэйви Рамоса.

Ранее Махачев должен был подраться с Кевином Ли, однако американец предпочел встретиться с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Турнир UFC 249 состоится 18 апреля в Нью-Йорке. В главном поединке вечера встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.