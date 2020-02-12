Российские фигуристки Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова приняли участие в съемках для обложки журнала о светской жизни Tatler.

Как гласит описание нового номера журнала, фигуристки рассказали о первых шагах в спорте, о работе со «Снежной королевой» Этери Тутберидзе, увлечениях и дальнейших планах.

Отмечается, что генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в этом же материале рассуждает о феномене Team Tutberidze.

Напомним, золото чемпионата Европы в Граце завоевала Алена Косторная, серебряную медаль взяла Анна Щербакова, а бронзу завоевала Александра Трусова. Алина Загитова в декабре 2019 года объявила о том, что приостанавливает карьеру и будет участвовать только в ледовых шоу.