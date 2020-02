View this post on Instagram

Мартовский «Татлер» уже в продаже.🔥 Внутри много интересного: ⛸ Юные чемпионки из Team Tutberidze рассказали перед Чемпионатом мира по фигурному катанию в Монреале, что значит работать надеждой многострадального российского спорта. 🙌🏻 Интервью с директором хосписа «Дом с маяком» Лидой Мониавой — о стартапе всей ее жизни, которого городу действительно не хватало. ⚡️ На фоне неутихающего обсуждения закона о домашнем насилии публикуем резонансный монолог экс-жены бывшего гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Живовой, которая осенью прошлого года на весь фейсбук рассказала, как снимала в полиции побои — свои и младшей дочери Вари. ✨ Важнейшая фигура на московской галерейной сцене, меценат, патрон музеев, благодетель мастеров культуры всех величин Марианна Сардарова — о том, для чего построила новое здание своего фонда Ruarts на Арбате и зачем в нем аж шесть этажей. 🧘🏼‍♀️ Резидент Майами Юлия Бордовских — о своей работе health-коуча, разводе, буткемпе и эликсире из грибов. ⚰️ Как (и зачем) светскому человеку писать завещание. 💌 Второй мэр Москвы Юрий Лужков — в воспоминаниях гендиректора «Лужников» Владимира Алешина и журналиста Александра Будберга. 👩‍❤️‍💋‍👨 Колонка коуча Алексея Ситникова на животрепещущую тему «Как (и где) познакомиться с новым мужем». ☕️ Анализируем новый светский тренд — завтракать не в постели, а в компании себе подобных. 🏰 Экскурсия по частному острову сестры миллиардера Ричарда Брэнсона Ванессы в Шотландии. 📸: @danilgolovkin Style: @sorenatik