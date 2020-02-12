Российский вратарь Максим Рудаков перешел из петербургского «Зенита» в «Ростов».

Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Отмечается, что клубы достигли соглашения о переходе вратаря.

В молодежной команде «Зенита» Рудаков впервые сыграл в 2012 году. Всего он провел за «Зенит»-м 56 встреч.

Отметим, 23-летний футболист провёл последние два года в клубе из Хельсинки «ХИК». В 2016 году вратарь играл в аренде в пензенском «Зените». В сезоне-2016/17 Рудаков сыграл четыре встречи в составе «Зенита-2».

В данный момент на счету команды Сергея Семака 45 очков, ближайший преследователь отстал он них на десять баллов. Следующий матч «Зенит» проведет 17 февраля против «Кайрата» из Алматы и владикавказской «Алании».