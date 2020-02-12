Аргентинский полузащитник французского «Пари Сен Жермен» Леандро Паредес рассказал, что его одноклубник Эдинсон Кавани хочет продолжить карьеру в «Боке Хуниорс».

По словам Паредеса, многие игроки спрашивают его о «Боке» и ее фанатах, и он много общался об этом с Кавани. Аргентинец отметил, что Кавани хочет поиграть в Европе еще год или два, а затем уругваец предпочел перейти в «Боку».

«Он идеально подойдет этому клубу», — сказал Паредес, слова которого приводит getfootballnewsfrance.com.

Отметим, соглашение Кавани с «Пари Сен Жермен» истекает летом этого года. Ранее сообщалось, что Кавани мог перейти в мадридский «Атлетико», но парижане решили сохранить игрока.

В этом сезоне Кавани провел 11 матчей в Лиге 1 и забил три гола.