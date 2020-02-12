Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о любимых игроках и рекорде Эрлинга Холанда.

По словам Соболева, он не может назвать Златана номером один для себя. Игрок отметил, что у него нет кумира, потому что у каждого сильного футболиста Соболев находит что-то для себя. Нападающий добавил, что ему нравятся и Месси, и Роналду.

Также у игрока спросили, хочет ли он повторить успех Эрлинга Холанда, который в пяти первых матчах за «Боруссию» забил восемь мячей.

«Если повторю успех Холанда, это будет фантастикой», — сказал Соболев, слова которого приводит Sport24.

Отметим, Холанд стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться столь высокой результативностью в составе клуба Бундеслиги. Более того, 19-летний норвежский форвард забил во всех своих дебютных матчах в разных турнирах: в Лиге чемпионов в составе «Зальцбурга», в Бундеслиге и в Кубке Германии.