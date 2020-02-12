Российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться в академии Евгения Плющенко в группе Александра Волкова.

Об этом рассказал сам Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

По словам Плющенко, Константинова готова тренироваться, покорять четверные прыжки и аксель в три с половиной оборота. Он выразил надежду, что у нее и Волкова все получится. Плющенко добавил, что катание у Константиновой очень красивое, она войдет в форму и будет трудиться.

«Я на подхвате — если нужна поддержка, я всегда рядом», — сказал Плющенко.

Напомним, ранее Станислава Константинова официально покинула группу Валентины Чеботаревой. Затем появилась информация о том, что Константинова провела тренировку на льду академии Евгения Плющенко в Москве.