Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло озвучил дату и время похорон бывшего футболиста красно-белых Валерия Рейнгольда.

По словам Шавло, Рейнгольд будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище.

Шавло, слова которого приводит ТАСС, рассказал, что предварительно в этот же день в манеже академии имени Черенкова пройдет церемония прощания с Рейнгольдом, начало – в 11:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Валерий Рейнгольд скончался от разрыва аорты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Евгений Ловчев, сославшись на дочь экс-футболиста. Ветерану стало плохо в манеже «Спартак» в Москве во время турнира памяти футболиста XX века Владимира Степанова. Бывший футболист потерял сознание, его отвезли на скорой в больницу, где он и скончался спустя несколько часов.