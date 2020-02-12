Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о переходе в академию Евгению Плющенко.

По словам Константиновой, она приняла решение о сотрудничестве с Плющенко и будет тренироваться в его академии под руководством Александра Волкова.

Фигуристка отметила, что она не собирается менять спортивное гражданство и продолжит выступать под флагом России.

Константинова добавила, что в финале Кубка России она не будет принимать участие.

«Хотела поехать в Великий Новгород, но только недавно возобновила тренировки после паузы, постепенно вхожу в рабочий режим», — сказала спортсменка, слова которой приводит Sport24.

Ранее стало известно, что Константинова будет тренироваться в академии Евгения Плющенко в группе Александра Волкова. Об этом рассказал сам Плющенко.

Напомним, ранее Станислава Константинова официально покинула группу Валентины Чеботаревой. Затем появилась информация о том, что Константинова провела тренировку на льду академии Евгения Плющенко в Москве.