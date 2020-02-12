Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Церковный рассказал, что после увольнения Джоана Плазы сине-бело-голубыми временно будет руководить его ассистент Сергей Вознюк.

По словам Церковного, которые приводят «Известия», исполняющим обязанности главного тренера в матче с «Пармой» 14 февраля будет Сергей Вознюк.

Ранее стало известно, что главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза покинул должность. Об этом сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

Испанский специалист возглавлял команду с декабря 2018 года. Очевидно, что контракт был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов «Зенита». В последних девяти матчах «сине-бело-голубые» потерпели восемь поражений. На данный момент команда находится за пределами первой восьмерки Единой лиги ВТБ.