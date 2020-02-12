Бывший тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза эмоционально отреагировал на свое увольнение с поста наставника команды.

«Вы никогда не сможете считать себя тренером, пока они не перестанут платить вам и не выгонят вас!» — написал испанский тренер в своем Twitter.

Ранее стало известно, что главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза покинул должность. Об этом сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

Испанский специалист возглавлял команду с декабря 2018 года. Очевидно, что контракт был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов «Зенита». В последних девяти матчах «сине-бело-голубые» потерпели восемь поражений. На данный момент команда находится за пределами первой восьмерки Единой лиги ВТБ.