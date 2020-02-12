Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о планах на свой следующий поединок.

По словам Яна, его следующий бой состоится в мае или июне, но соперник пока неизвестен, потому что все может поменяться. Россиянин выразил надежду, что это будет кто-то из первой тройки его дивизона.

Ян добавил, что поединок против Жозе Алдо ему будет интересен, если бразилец станет чемпионом. Однако сам россиянин не хотел бы продвигать этот бой, потому что знаком с Алдо лично, и он хорошо принял Яна в Бразилии.

«Соперничества с Забитом Магомедшариповым никакого нет, мы выступаем в разных дивизионах», — сказал Ян, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245.

Ранее Ян поделился мнением о возможном бое против Ти Джея Диллашоу. По словам Яна, Диллашоу — интересный боец и большое имя в США. Россиянин думает, что в будущем его бой с Диллашоу возможен.