Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, кто из российских биатлонистов примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.

По словам Белозерова, на чемпионате в смешанной эстафете побегут Александр Логинов и Матвей Елисеев. Он отметил, что в спринте и, возможно, в пасьюте, будут участвовать Логинов, Елисеев и Евгений Гараничев, а четвертым будет либо Никита Поршнев, либо Эдуард Латыпов.

«Мы точно знаем, что в сингл-миксте будут бежать Логинов и Елисеев, в гонке на 20 километров — Логинов», — сказал Белозеров, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на женскую спринтерскую гонку, которая состоится в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира.