Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга турнира SPb Ladies Trophy потерпела поражение в двух сетах от швейцарской теннисистки Белинды Бенчич. Лучшие кадры матча — в фоторепортаже от Nevasport:

Счет по сетам — 6:7 (4:7), 4:6. Встреча продолжалась один час и 45 минут. За это время Кузнецова четыре раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Ее соперница совершила два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка из восьми возможных.

Напомним, в первом круге Кузнецова оказалась сильнее американской теннисистки Дженнифер Брэйди. Бенчич первый круг пропустила.

В четвертьфинале турнира пятая ракетка мира сыграет с победительницей матча между Ализе Корне и Марией Саккари.