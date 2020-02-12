Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

По словам Яна, он будет выступать еще лет пять. Боец предполагает, что он закончит карьеру в 32 года. Он отметил, что, возможно, поднимется в весовой категории, если завоюет пояс в легчайшем дивизионе.

«Сильные стороны? Наверное, психология, умение концентрироваться. Можно быть сильным, но ребята иногда сгорают раньше времени», — сказал Ян, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245.

Ранее Ян поделился мнением о возможном бое против Ти Джея Диллашоу. По словам Яна, Диллашоу — интересный боец и большое имя в США. Россиянин думает, что в будущем его бой с Диллашоу возможен.