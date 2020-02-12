Российская фигуристка Ксения Столбова рассказала о завершении карьеры и том, зачем она вернулась в спорт два года назад.

По словам Столбовой, ее решение завершить карьеру никак не связано с конкуренцией в сборной. Фигуристка отметила, ее уход не имеет отношения к скандалам вокруг национального спорта.

Она добавила, что ее часто спрашивают, зачем фигуристка вернулась два года назад. Столбова заявила, что нисколько не жалеет об этом.

«Наоборот, я счастлива, что у меня был этот опыт, что я прошла такой путь, стала работать иначе и кататься по-новому, встретила такое количество интересных людей, ощутила теплую поддержку и участие в моей судьбе», — написала Столбова в своем Instagram.

Напомним, Столбова является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире, на тот момент она выступала в паре с Фёдором Климовым. Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане пара пропустила, так как Столбова не получила приглашение от МОК.

После этого Климов завершил карьеру, а Столбова встала в пару с Андреем Новоселовым. В нынешнем сезоне они выступили на контрольных прокатах, но пропустили этапы Кубка России. В декабре фигуристы снялись с чемпионата России из-за травмы партнера.