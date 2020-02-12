В матче второго круга турнира АТР в Роттердаме российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в трех сетах от представителя Великобритании Дэниела Эванса.

Счет по сетам — 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась два часа и девять минут. За это время Хачанов провел пять подач навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. Его соперник совершил три эйса, допустил три ошибки на подаче и реализовал три брейка из семи возможных.

Отметим, в первом круге Эванс одержал победу над немцем Филиппом Крольшрайбером, а Хачанов уверенно переиграл итальянца Фабио Фоньини.

В четвертьфинале турнира британский теннисист проведет встречу против победителя матча между французами Гаэлем Монфисом и Жилем Симоном.