Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд четыре года назад мог стать футболистом «Хоффенхайма».

Об этом сообщает Sport Bild. По информации источника, в 2016 году норвежский форвард тренировался с юношеской командой «Хоффенхайма» до 16 лет. Отмечается, что скауты команды из Зинсхайма высоко ценили норвежца, но переход не состоялся из-за требований Холанда по зарплате. Игрок хотел зарабатывать 5 тысяч евро в месяц, при этом максимальный оклад в молодежной команде «Хоффенхайма» не превышал 2 тысяч. Сообщается, что в клубе приняли решение не делать исключение для Холанда.

Отметим, Холанд стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться восемь раз в первых четырех матчах в составе клуба Бундеслиги. Более того, 19-летний норвежский форвард забил во всех своих дебютных матчах в разных турнирах: в Лиге чемпионов в составе «Зальцбурга», в Бундеслиге и в Кубке Германии.