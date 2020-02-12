В матче четвертьфинала Кубка Франции «Пари Сен Жермен» на выезде одержал разгромную победу над «Дижоном» со счетом 6:1.

В составе парижан дубль оформил Пабло Сарабия, который отличился на 55-й минуте и на 91-й минуте с передачи Килиана Мбаппе. Еще по голу забили Килиан Мбаппе на 44-й минуте и Тиагу Силва с передачи Пабло Сарабии на 50-й минуте. Кроме того, в ворота «Дижона» два мяча влетели от своих игроков. На первой минуте мяч срезал новокаледонский защитник Уэсли Лотоа, а на 86-й минуте в свои ворота забил Сену Кулибали.

Единственный мяч в составе хозяев забил Мунир Шер на 13-й минуте встречи.

Ранее в 1/4 финала «Ренн» обыграл «Бельфор» со счетом 3:0. Также состоятся матчи «Эспиналь» — «Сент-Этьен» и «Лион» — «Марсель».