В матче первого круга турнира АТР в Роттердаме российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в двух сетах от представителя Канады Вашека Поспишила.

Счет по сетам — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась один час и восемь минут. За это время Медведев провел семь подач навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. Его соперник совершил восемь эйсов, допустил две ошибки на подаче и реализовал три брейка из пяти возможных.

В четвертьфинале турнира канадский теннисист проведет встречу против сербского спортсмена Филипа Крайиновича, который ранее обыграл голландца Таллона Грикспура.

Ранее в матче второго круга турнира АТР в Роттердаме Карен Хачанов потерпел поражение в трех сетах от представителя Великобритании Дэниела Эванса.