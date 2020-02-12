Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин по-прежнему может перейти в «Сочи».

Об этом в своем телеграм-канале заявил футбольный инсайдер Нобель Арустамян.

По словам Арустамяна, сегодня состоялась встреча Кокорина с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом. Журналист отметил, что переговоры проходят продуктивно, и развязка близка.

«Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции», — написал Арустамян.

Напомним, что после отказа перейти на правах аренды в «Сочи» Кокорин был отправлен во вторую команду «Зенита». С «Зенитом-2» Кокорин провел сбор в Турции, где принял участие в двух контрольных матчах против бразильского «Гремио» и сербского «Спартака».