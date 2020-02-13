В Петербурге в рамках 1/8 финала турнира WTA SPb Ladies Trophy состоятся четыре матча в одиночном разряде и четыре игры в парном разряде.

В 13:00 на центральном корте «Сибур Арены» стартует первый матч между француженкой Ализе Корне и представительницей Греции Марией Саккари. После них на корт выйдет бельгийка Алисон ван Эйтванк, которая сыграет против чешки Петры Квитовой. Затем представительница Хорватии Донна Векич встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Не раньше 18:30 по московскому времени начнется матч Вероники Кудерметовой против голландки Кики Бертенс.

По завершении этого поединка на центральном корте состоится парный поединок — Шуко Аояма и Эна Шибахара сыграют с Анастасией Потаповой и Юлией Путинцевой.

На втором корте первый матч стартует в 14:00 — Алла Кудрявцева и Катарина Среботник сыграют против Кристиан Кейтлин и Алексы Гуарачи. Следующими на корт выйдут Каролин Гарсия и Йоханна Конта, которые поборются с Корнелией Листер и Ренатой Ворацовой. После этой встречи начнется матч, в котором Картер Хэйли и Шарон Фишман сыграют с Моникой Адамчак и Яной Сизиковой.