Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение от Белинды Бенчич.

По мнению Кузнецовой, это любимое покрытие Бенчич, а для нее такое покрытие менее комфортно, но с каждым годом она все лучше и лучше играет в зале.

Кузнецова отметила, у нее нет к себе вопросов, так как она сделала все, что могла.

«Просто Белинда играет на очень хорошем уровне, находится в топ-5. Мне не хватило подачи и четкого плана в решающие моменты», — сказала Кузнецова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Напомним, Кузнецова в матче второго круга турнира SPb Ladies Trophy потерпела поражение в двух сетах от швейцарской теннисистки Белинды Бенчич. Счет по сетам — 6:7 (4:7), 4:6. Встреча продолжалась один час и 45 минут.