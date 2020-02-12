Джоан Плаза покинул пост наставника «Зенита», Максим Рудаков перешел в «Ростов», Медведев вылетел в первом круге турнира в Роттердаме. Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport.

«Зенит» уволил Плазу с поста главного тренера

Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза покинул должность, об этом сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

«Зенит» объявил об уходе Рудакова в «Ростов»

Российский вратарь Максим Рудаков перешел из петербургского «Зенита» в «Ростов». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Отмечается, что клубы достигли соглашения о переходе вратаря.

Плющенко объявил о переходе Константиновой в его академию

Российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться в академии Евгения Плющенко в группе Александра Волкова.

Кузнецова проиграла Бенчич и покинула SPb Ladies Trophy

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга турнира SPb Ladies Trophy потерпела поражение в двух сетах от швейцарской теннисистки Белинды Бенчич.

Хачанов вылетел во втором круге турнира в Роттердаме

В матче второго круга турнира АТР в Роттердаме российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в трех сетах от представителя Великобритании Дэниела Эванса.

Медведев проиграл Поспишилу и вылетел в первом круге турнира в Роттердаме

В матче первого круга турнира АТР в Роттердаме российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в двух сетах от представителя Канады Вашека Поспишила.