В Антхольце (Италия) стартует чемпионат мира. Сегодня, 13 февраля, состоится смешанная эстафета, она начнется в 16:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

В составе сборной России первый этап будет бежать Ирина Старых, затем её заменит Екатерина Юрлова-Перхт. Она передаст эстафету Матвею Елисееву, а в роли финишера выступит Александр Логинов. Каждому спортсмену предстоит преодолеть дистанцию 6 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя.

Главными соперниками россиян станут команды Франции и Норвегии. За норвежскую сборную выступят братья Тарьей и Йоханнес Бё, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн. За Францию побегут Жулия Симон, Жюстин Бреза, Кентен Фийон-Майе и Мартен Фуркад.