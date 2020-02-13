Корейская фигуристка Ю Ен выучила два четверных прыжка — лутц и риттбергер. Пока что она исполняет их лишь на тренировке.

Также в её активе есть тройной аксель, который спортсменка неоднократно демонстрировала на соревнованиях. Ранее на женских стартах под эгидой ISU четверной лутц исполняли лишь две фигуристки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Четверной риттбергер ещё ни разу не был сделан в рамках женских турниров.

Ю Ён в нынешнем сезоне завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Швейцарии. Также она является призером чемпионата четырех континентов и четырехкратной чемпионкой Южной Кореи. В марте спортсменке предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в Монреале.