Корейская фигуристка Ю Ен выучила два четверных прыжка — лутц и риттбергер. Пока что она исполняет их лишь на тренировке.
영이 쿼드 룹 pic.twitter.com/BVwlnEgqQc
— 젤리🇰🇷⛸ (@aalal_thgilnoom) February 12, 2020
Также в её активе есть тройной аксель, который спортсменка неоднократно демонстрировала на соревнованиях. Ранее на женских стартах под эгидой ISU четверной лутц исполняли лишь две фигуристки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Четверной риттбергер ещё ни разу не был сделан в рамках женских турниров.
Ю Ён в нынешнем сезоне завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Швейцарии. Также она является призером чемпионата четырех континентов и четырехкратной чемпионкой Южной Кореи. В марте спортсменке предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в Монреале.
Комментарии Развернуть