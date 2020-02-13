Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала переход в академию Евгению Плющенко. Она будет тренироваться под руководством Александра Волкова.

Прежде всего, спортсменка поблагодарила тренеров, которые согласились принять её в группу. «Они дали мне шанс, а некоторые другие люди мне не поверили. Я готова работать и восстанавливаться, что получится – посмотрим. Но я очень настроена на работу и очень хочу оправдать ожидания», — заявила Константинова, слова которой приводит РИА «Новости».

Фигуристка призналась, что пережила очень тяжелый период, поэтому находится в плохой форме. «Понятное дело, что никто не захотел брать на себя такой ответственности», — сказала Станислава.

Напомним, в феврале Константинова покинула группу Валентины Чеботаревой, в которой тренировалась на протяжении десяти лет. Она хотела продолжить карьеру под руководством Алексея Мишина, но не прошла просмотр.