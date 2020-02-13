Петербургский СКА на выезде сыграет с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция встречи будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

СКА и «Торпедо» уже встречались друг с другом в 2020 году. Матч состоялся в Санкт-Петербурге в конце января, победа осталась за армейцами — 4:3.

Подопечные Алексея Кудашова выиграли шесть матчей подряд, на данный момент команда располагается на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея 81 очко после 56 матчей. «Торпедо» располагается на восьмой строчке, в последних шести встречах нижегородцы одержали лишь одну победу.