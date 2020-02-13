Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал допинговый скандал с участием борца Йенни Франссон и бегуна Робела Фсиха.

«Я был удивлен и взбешен, когда услышал о случаях Йенни Франссон и Робела Фсиха. В Швеции, где, как представляется, мы находимся на переднем крае борьбы с допингом», — заявил Самуэльссон, слова которого приводит Expressen.

По мнению биатлониста, произошедший скандал стал большим ударом для всего шведского спорта. Он признал, что очень не хочет, чтобы допинг употребляли его соотечественники. «В то же время хорошо, что Франссон и Фсиха были пойманы», — сказал Себастьян.

Он призвал шведских спортсменов следить за собой, а не слепо верить в то, что они лучше других.