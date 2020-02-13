Норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил свою готовность к чемпионату мира, который стартует в Антхольце (Италия) сегодня, 13 февраля.

«Чувствую, что я в очень хорошей форме. Думаю, она лучше, чем до этапа Кубка мира в Поклюке», — сказал Бё, слова которого приводит TV2.

Биатлонист признался, что сильно скучает по своему сыну Густаву, но спорт помогает отвлечься. Он подчеркнул, что старается сосредоточиться на соревнованиях на все сто процентов.

«Один-два раза в день разговариваю с домашними: сначала говорю, какое у меня расписание, а потом жду звонка», — рассказал Йоханнес.

Наомним, сегодня в Антхольце состоится смешанная эстафета. За Норвегию, помимо Йоханнеса, побегут также Тарьей Бё, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.