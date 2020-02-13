Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о желании выиграть Олимпийские игры.

«Сейчас я сконцентрирована на отработке своих программ. В планах выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде», — сообщила Трусова в интервью журналу Tatler.

На данный момент Трусова уже владеет четырьмя четверными прыжками — лутцем, флипом, сальховом и тулупом, однако сальхов практически всегда получается с ошибками. Также известно, что Трусова работает над освоением тройного акселя. Она уже пробовала исполнять его на соревнованиях, но прыжок пока недостаточно стабилен.

Напомним, на прошедшем в Граце (Австрия) чемпионате Европы Трусова завоевала бронзовую награду, уступив своим соотечественницам Алене Косторной и Анне Щербаковой.