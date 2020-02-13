Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал антирекорд команды. В нынешнем сезоне российские биатлонисты не завоевали ни одной медали в 26 подряд гонках Кубка мира.

«Зачем зацикливаться на этом антирекорде? А кто-нибудь, может быть, посчитает, сколько было четвёртых или пятых мест? Это же неплохие результаты», — заявил Хованцев, которого цитирует РИА «Новости».

Напомним, сегодня, 13 февраля, в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира. Открывать соревновательную программу будет смешанная эстафета, которая начнется в 16:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На первом этапе гонки за сборную России побежит Ирина Старых, она передаст эстафету Екатерине Юрловой-Перхт. Затем в борьбу вступит Матвей Елисеев, а финишировать будет Александр Логинов.