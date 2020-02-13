Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем отношении к двукратно чемпионке мира Евгении Медведевой, вместе с которой тренировалась в школе «Самбо-70».

«В группу к Этери Георгиевне я пришла в 11 лет. В этой команде были лучшие тренеры и занималась Женя Медведева. Она для меня пример трудолюбия», — сказала Трусова в интервью журналу Tatler.

Напомним, на данный момент Медведева тренируется в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Из-за поломки конька спортсменка не смогла побороться за путевку на главные старты, поэтому досрочно завершила нынешний сезон.

Трусова по-прежнему работает в группе Тутберидзе. На прошедшем в Граце (Австрия) чемпионате Европы она завоевала бронзовую награду. В марте ей предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в Монреале (Канада).