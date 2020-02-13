Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил готовность команды к чемпионату мира, который стартует в Антхольце (Италия) сегодня, 13 февраля.

«Сборы перед чемпионатом прошли хорошо. Выполнили те задачи, которые ставили. Доволен тем, как работали спортсмены», — сказал Хованцев, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, сборная России провела подготовительный сбор в Италии, на котором присутствовал Максим Кугаевский: он занимался с Евгением Гараничевым, Александром Логиновым и Ириной Старых.

Сегодня на чемпионате мира состоится смешанная эстафета, в составе сборной России выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Гонка стартует с 16:45 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.