Хавьер Паскуаль станет новым главным тренером петербургского «Зенита». В Петербурге решили продолжить испанскую линию развития после ухода Джоана Плазы.

Однако если Плазу брали под Еврокубок как специалиста, который дважды брал второй по значимости турнир, то Паскуаль имеет определенные достижения именно в Евролиге. Хавьер выигрывал турнир у руля «Барселоны» и признавался его лучшим тренером. Правда, было это, на минутку, десять лет назад.

Паскуаль проработал с каталонцами аж до 2018 года, но Евролига покорилась ему только один раз, а последний трофей с сине-гранатовыми он выиграл в 2015-м — это был Суперкубок Испании. Два года назад испанец подписал контракт с греческим «Панатинаикосом», во главе которого дважды стал чемпионом страны и столько же раз завоевал Кубок Греции.

В Греции с Хави случилась неприятная история — у него обнаружили проблемы с сердцем. Все были напуганы, но в итоге оказалось, что все не так серьезно: повторное обследование в Барселоне показало, что опасения греческих медиков относительно операции на сердце не подтвердились. Будем надеяться, что в Петербурге тренеру не придется много нервничать.

Испанец покинул Грецию в конце 2018-го, и с этих пор находится без работы. В последние полгода с Паскуалем было связано множество слухов, СМИ связывали его с «Басконией», «Црвеной Звездой» и даже «Локомотивом-Кубанью». Однако именно новость о переходе в «Зенит» выглядит самой реальной — петербуржцы уже взяли одного экс-тренера испанского гранда, и теперь, видимо, решили пойти по второй дорожке, подписав контракт с бывшим наставником команды-соперника «Реала».

Как уже было сказано, Паскуаль побеждал в Евролиге десять лет назад, а с «Панатинаикосом» в последние годы он максимум квалифицировался в плей-офф. С «Зенитом» это сделать будет гораздо сложнее, особенно в нынешней ситуации. Паскуаль вряд ли станет спасением для петербуржцев в Евролиге, но ведь есть еще Единая Лига ВТБ, и вот там такой тренер вполне может выполнить хотя бы задачу-минимум — полуфинал турнира. А на следующий год, если все будет хорошо, при должной селекции можно побороться и за победу.