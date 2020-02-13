В Мартелле (Италия) проходит седьмой этап биатлонного Кубка IBU. Сегодня, 13 февраля, состоятся мужской и женский суперспринты.

В квалификации мужской гонки примут участие шесть российских спортсменов: Василий Томшин, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Дмитрий Ивано и Алексей Слепов. Томшин получил первый стартовый номер, он начнется гонку в 13:00 по московскому времени.

В женской квалификации пробегут шесть россиянок: Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Евгения Павлова и Виктория Сливко. Спортсменки выйдут на старт в 15:00 мск, первой на дистанцию отправится Кайшева.

Напомним, общий зачет Кубка IBU возглавляет Екатерина Глазырина, которая на данный момент болеет. Анастасия Поршнева идет на втором месте. У мужчин лучшим из россиян идет Кирилл Стрельцов, занимающий третью строчку.