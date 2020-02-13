Биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в сборную Словении, оценила ситуацию с Антоном Бабиковым, который не попадает в состав российской команды.

Подчуфарова не уверена, что болельщики сборной Словении были бы сильно возмущены, если бы аналогичная ситуация произошла в их команде. «Здесь биатлон не самый топовый вид в плане интереса», — объяснила спортсменка.

Однако она уверена, что внутри команды такая ситуация вообще не могла бы возникнуть.

«Такой ситуации, как с Бабиковым, в Словении точно не возникло бы. Взаимодействие тренер — спортсмен выстроено очень чётко, если по результатам человек проходит в сборную, он в ней железно будет», — сказала Подчуфарова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Напомним, биатлонистка не выступит на чемпионате мира в Антхольце, который стартует сегодня, 13 февраля.