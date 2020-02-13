Футбольный клуб «Рубин» отправился в Белек (Турция) на третий тренировочный сбор. Вместе с командой полетел полузащитник Дмитрий Тарасов, сообщает пресс-служба.

Защитник Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за травм, также полетел с командой.

Напомним, Тарасов стал игроком «Рубина» в текущем месяце. Ранее он принимал участие в первом тренировочном сборе, в рамках которого отыграл контрольный матч со словацким «Слованом» и отметился забитым голом. После этого футболист провел второй сбор с «Рубином», который также состоялся в Белеке.

С июня 2019 года, когда закончилось действие контракта с «Локомотивом», Тарасов находится без клуба. Долгое время он восстанавливался от травмы, а затем тренировался с московским «Динамо».