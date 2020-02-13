Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как отреагировала на новость о травме норвежца Йоханнеса Клэбо незадолго до «Ски Тура».

«Лично мне всегда интересней бороться за победу с самыми сильными», — сказала Вяльбе. Она подчеркнула, что спортсмен такого высокого уровня, как Клэбо, должен внимательно следить за собой и за тем, чтобы не случалось подобных инцидентов.

«Надеюсь, палец уже позволяет ему не только тренироваться, но и выступать, и 15 февраля мы увидим Клэбо на старте», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Напомним, Клэбо сломал палец, ударившись рукой о металлический игровой автомат. Он тренировался с фиксирующей повязкой и должен принять участие в многодневке «Ски Тур», которая будет проходить в Швеции и Норвегии с 15 по 23 февраля.