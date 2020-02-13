Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от канадца Вашека Поспишила, занимающего 104-е место в рейтинге АТР, в первом круге турнира в Роттердаме.

«Я просто сыграл недостаточно хорошо. Чтобы победить его, мне нужно было играть лучше. У меня были шансы. Если бы я сыграл на более высоком уровне, то всё могло бы сложиться гораздо лучше», — сказал Медведев, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Россиянин подчеркнул, что не испытывал давления из-за первого номера посева. По мнению Медведева, Поспишил был уверен в себе во время матча. «У меня же случались взлёты и падения во время тренировок. Я понимал, что меня ждёт непростое испытание», — отметил Медведев.

По словам россиянина, он будет усердно тренироваться и готовиться к следующему турниру в Марселе.