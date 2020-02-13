Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила состояние Сергея Устюгова, у которого после выступления на «Тур де Ски» начался спад.

«Даже его тренер Маркус Крамер пока не может сказать, что происходит. Думаю, уже весной они проанализируют свой тренировочный план и поймут, в чем проблема. После болезни у него уже прошло недели три, если не больше», — сказала Вяльбе в интервью «Спорт-Экспрессу».

Она отметила, что спортсмены теряют форму после антибиотиков, однако Устюгов их не принимал, поэтому причины спада непонятны.

«Будем надеяться, что даже если концовка этого сезона будет не самой удачной, в следующем году на чемпионате мира Сергей все покажет», – сказала Вяльбе.

Напомним, с 15 по 23 февраля Устюгов будет выступать на многодневке «Ски Тур» в Швеции и Норвегии.