Об эпопее с переходом Александра Кокорина в «Сочи» высказался бывший футболист петербургского «Зенита» Борис Чухлов:

Настолько раздули ситуацию с Кокориным — то его втаптывали в дерьмо за его поступки, то начинают рассуждать, правильно он делает или нет. Он сейчас доказал, что не хочет играть в футбол. Он сейчас доказал в футболе, что он личность и лидер? Только одни перспективы, уже мальчику 29 лет, какая перспектива? Люди, которые ему платят деньги, в праве с него требовать, где ему играть. Дзюба, у которого был провал в карьере, пошел в «Арсенал», встряхнулся и заиграл. А Кокорин такой уж великий, отсидел, нарушил. Но он команду свою подставил — пускай реабилитируется, в «Сочи» докажет, что он достоен играть за лидера чемпионата России, а не получать на халяву золотые медали.

Парень тренируется, парень, наверное, хотел доказать. Может быть, дочерняя команда «Сочи» попросила помочь выкарабкаться из сложной ситуации. А почему не помочь?

Если у Кокорина есть характер, мастерство, то пускай он покажет, возьмет лидерство в «Сочи», забивает, передачи раздает, самоотдачу показывает. Есть контракт, если Кокорин не хочет ему следовать, пускай играет за «Зенит-2». Его не бросили, ничего страшного, если он три месяца сыграет за «Сочи». А то начинает, вот он такой великий, два года человек не играл, давайте мне место в составе. Сейчас все наехали на руководство «Зенита», на Миллера, на Медведева, на Ротенберга. То писали, какой Кокорин негодяй, то какой он великий футболист. А то, что он по два мяча за сезон забивал, — великий футболист? Что тогда про Дзюбу говорить?