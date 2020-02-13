Итальянская биатлонистка Доротея Вирер отреагировала на критические высказывания в её адрес со стороны Лизы Виттоцци. Лиза осталась недовольна тем, что Доротея пропустила эстафету из-за проблем со здоровьем, чтобы затем пробежать индивидуальную гонку.

«Это очень глупо. Но я не думаю об этом. Конечно, я немного расстроилась после её слов. Не знаю, думает ли она и сейчас об этом», — сказала Вирер, слова которой приводит NRK.

Биатлонистка подчеркнула, что считает командную работу очень важной. Она также отметила, что находится в хороших отношениях со всеми представителями сборной и считает все одной семьей. По ее мнению, редкие споры, возникающие в команде — это нормальная ситуация, так как спортсмены проводят вместе целый год.

«Чувствую, что я хороша в команде, и всегда выкладываюсь по полной ради неё», — сказала Вирер.

Вирер и Виттоцци вошли в состав сборной Италии на смешанную эстафету на чемпионате мира, которая состоится сегодня, 13 февраля. Прямая трансляция будет доступна здесь.