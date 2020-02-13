Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил состояние Александра Логинова перед стартом чемпионата мира. На протяжении нынешнего сезона биатлонист испытывает проблемы с локтем.

По мнению Драчева, на чемпионате мира спортсмен сможет забыть о боли. «Самое главное сейчас – добиться результата на главном турнире сезона. А какими методами, пусть через боль в локте, спине, это уже не важно», — заявил Драчев, слова которого приводят «Известия».

Он подчеркнул, что во время соревнования зрители не должны видеть, что у спортсменов есть проблемы со здоровьем. Драчев отметил, что профессиональный спорт — это не физкультура, у всех что-нибудь болит.

«Так что очень надеюсь, что в Италии Логинов забудет о всех болячках», — сказал Драчев.

Напомним, сегодня, 13 февраля, Логинов примет участие в смешанной эстафете на чемпионате мира. Также за сборную России выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев.