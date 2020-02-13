Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал о любви к бургерам и картофелю фри.

По словам Логинова, он не противник европейской кухни, но в приоритете для него русская еда потому что она ему ближе. Биатлонист отметил, почти на всех этапах, где бывает сборная, готовят вкусно. Спортсмен рассказал, что когда он ехал домой на Новогоднюю паузу, Логинов заказывал жене грибной суп. Биатлонист признался, что скучает по супам, гречке, пельменям и салату оливье, который считает любимым.

Россиянин добавил, что в еде у него нет жестких табу, он не исключает никакой пищи из рациона, но не злоупотребляет.

«Иногда организм требует бургер или картошку фри — и я не отказываю. Наверное, можно было бы говорить себе: ну зачем это есть? Но я говорю себе: о, какой вкусный бургер!» — сказал Логинов, слова которого приводит Sports.ru.

Ранее стало известно, какие российские биатлонисты побегут стартовые гонки на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Турнир стартует уже 13 февраля.