Российская фигуристка Евгения Медведева предстала в обновленном образе Сейлор Мун на пресс-конференции, посвященной ее новому шоу.

Медведева поблагодарила за работу Наоко Такеучи и заявила, что собирается много тренироваться и работать, чтобы стать Сейлор Мун. Она отметила, что никакого дискомфорта у нее нет, а парик добавляет образу реалистичности.

По словам фигуристки, она сделает все возможное, чтобы быть похожей на настоящую Сейлор Мун.

«Я тренировалась у зеркала, в том числе работала над мимикой», — сказала Медведева, слова которой приводит Twitter MedvedevaNation.

Evgenia Medvedeva as Usagi Tsukino for Sailor Moon's first ever ice show🌙✨⛸️ pic.twitter.com/b24zBwhKQh

— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) February 13, 2020