Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о ситуации с невызовом в сборную Максима Цветкова и Антона Бабикова.

По словам Драчева, у него нет никакого личного конфликта с Максимом Цветковым и Антоном Бабиковым. Глава СБР отметил, что отбор в команду происходит исключительно по спортивному принципу, и если биатлонисты будут хорошо выступать на внутренних соревнованиях, показывать результаты, то вернутся в команду.

«Пусть работают, все просто», — сказал Драчев, слова которого приводят «Известия».

Напомним, чемпионат мира в Антхольце будет проходить в период с 13 по 23 февраля. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Также тренеры рассматривают кандидатуры Кирилла Стрельцова и Карима Халили.