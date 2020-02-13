Российский биатлонист Александр Логинов принял решение не общаться со СМИ во время чемпионата мира в Антхольце.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Отмечается, что давать интервью Логинов не будет вплоть до окончания ЧМ в Италии.

Ранее Логинов рассказал о любви к бургерам и картофелю фри.

Кроме того, Владимир Драчев оценил состояние Александра Логинова перед стартом чемпионата мира. На протяжении нынешнего сезона биатлонист испытывает проблемы с локтем. По мнению Драчева, на чемпионате мира спортсмен сможет забыть о боли.

Напомним, сегодня, 13 февраля, Александр Логинов примет участие в смешанной эстафете на чемпионате мира в Италии. Также за сборную России выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев.