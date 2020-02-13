Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал решение Ксении Столбовой завершить карьеру.

«Эта новость не является для меня гремящей, потому что когда распалась пара Столбова – Климов, для меня на этом и закончилась карьера Столбовой и больше она не начиналась», — заявил Траньков, слова которого приводит РИА «Новости».

После того, как Фёдор Климов завершил карьеру, Ксения встала в пару с Андреем Новоселовым. Однако Траньков уверен, что это была авантюра, а не серьезное начинание. Он пожелал Столбовой реализоваться в том, чем она будет заниматься после ухода из спорта.

«Ксения – суперталантливая спортсменка, но за счет одного таланта очень сложно чего-либо добиться», — сказал Траньков.

Напомним, в среду, 12 февраля, ФФККР объявила, что Столбова завершила спортивную карьеру и попросила вывести её из состава сборной России.