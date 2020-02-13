Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих планах после окончания школы. Спортсменка собирается поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в Москве.

По словам Загитовой, она уже начала готовиться к поступлению.

«Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна воспитывать новых чемпионов», – рассказала фигуристка в интервью журналу Tatler.

Напомним, последним соревнованием с участием Загитовой стал финал Гран-при, который состоялся в декабре в Турине. Спортсменка заняла шестое место, а через несколько дней после турнира объявила, что берет паузу в карьере. На данный момент она сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу.

Загитова не приняла участие в чемпионате России и не претендовала на попадание в команду на главные старты.