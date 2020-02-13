Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира в Антхольце. Ранее глава СБР Владимир Драчев предположил, что команда может завоевать три медали.

«Три медали? Это очень смело. Мы даже и одну-то не возьмем. К этому нет никаких предпосылок. Здесь нужна только стратегия с акцентом на эстафеты и, может быть, на какую-то из индивидуальных гонок», — заявил Васильев, слова которого приводит Sport24.

По мнению Васильева, российским биатлонистам нечего ловить в индивидуальных гонках, их шансы — мужская, женская и смешанная эстафеты.

Чемпионат мира стартует сегодня, 13 февраля. В 16:45 по московскому времени начнется смешанная эстафета, прямая трансляция будет доступна здесь. За Россию побегут Ирина Старых, Екатериа Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.